جيش العدو يعلن، صباح اليوم السبت، عن مقتل مستوطن في عملية إطلاق نار وسط مدينة قلقيلية في الضفة/ فيديو

قلقيلية – أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، عن مقتل مستوطن في عملية إطلاق نار وسط وسط مدينة قلقيلية.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية عقب إطلاق نار على مركبة إسرائيلية وأصيب سائقها بجروح حرجة وأعلن عن وفاته لاحقاً.

وفي التفاصيل، قتل مستوطن إسرائيلي -صباح اليوم السبت- بعملية إطلاق نار وسط مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد يوم من اغتيال الاحتلال مقاومَين في المدينة.

وأفاد مصدر محلي أن مقاومين أطلقوا النار تجاه مركبة مستوطن وأصابوه بجروح خطيرة في مدينة قلقيلية، قبل أن يعلن لاحقا عن مقتله.

ووفق وكالة كان العبرية؛ فإن إسرائيليا دخل مدينة قلقيلية وأصيب برصاص مسلحين فلسطينيين وحالته حرجة جدًا (أعلن لاحقا عن مقتله).

وأحرق شبان مركبة المستوطن الإسرائيلي قبل أن تقتحم قوات الاحتلال المدينة وسط إطلاق نار وتشرع في عمليات تفتيش واسعة.

وقد انتشرت قوات الاحتلال بكثافةٍ على المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية، وسط عملياتِ تمشيطٍ وبحثٍ في ظل إجراءاتٍ أمنية مشددة.

وتأتي هذه العملية بعد يوم واحد من استشهاد الشابين محمود حسن عبد الرحمن زيد (٢٨ عاماً) و إيهاب عبد الكريم موسى أبو حامد (٢٩ عاماً) في جريمة اغتيال صهيونية بعد استهداف قوات الاحتلال مركبة كانا يستقلانها في قلقيلية.

وتواصلت عمليات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية خلال الأسبوع الماضي، ضمن معركة “طوفان الأقصى”، التي انطلقت من قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ورصد مركز معلومات فلسطين “معطى” 61 عملا مقاوما في الضفة والقدس خلال الفترة ما بين 14-06-2024 حتى 20-06-2024، وأسفرت عن جريح إسرائيلي واستشهاد ثلاثة فلسطينيين.

شاهد | إحراق سيارة "الإسرائيلي" الذي تعرض لإطلاق نار وسط مدينة قلقيلية pic.twitter.com/blt8f1SXhN — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 22, 2024