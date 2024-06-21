جيش العدو يعترف، اليوم الجمعة، بمقتل ضابط وجندي وإصابة 8 آخرين في كمين لكتائب القسام جنوبي قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة،عن مقتل ضابط وجندي وإصابة 8 آخرين في كمين لكتائب القسام جنوبي قطاع غزة، امس الخميس.

وقال الجيش ان مقتل الجنديين الإسرائيليين نم في هجوم بقذائف الهاون وسط قطاع غزة.

وذكر ان القتيلين هما الرقيب أول (احتياط) عومر سمادجا، 25 عامًا، من غانوت هدار. خدم في الكتيبة 9203 التابعة للواء الكسندروني. نجل أورين سمادجا، لاعب الجودو الإسرائيلي، الذي أصبح في الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1992 أول رجل إسرائيلي يفوز بميدالية أولمبية.

والرقيب أول (احتياط) سعاديا يعكوف درعي، 27 عامًا، من تل أبيب، كانت أيضًا جزءًا من الكتيبة 9203 التابعة للواء ألكسندروني. نجل لالي درعي، ضيفة منتظمة على قناة i24NEWS الفرنسية.

سعاديا يعكوف درعي كان متزوجا من راحيلي ولديه طفلان: هليل، عامان، ولينون، عام واحد. ولديه ستة أشقاء.

وكانت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قد أعلنت أن مقاتليها نصبوا كمينا محكما لقوة إسرائيلية مدرعة، بتفجير لغم ذي قوة تفجيرية كبيرة، تم زرعه في طريق القوة الإسرائيلية جنوب حي تل السلطان غربي رفح، بعد عمليات رصد استمرت أياما عدة.

وأضافت القسام أن مقاتليها فجروا اللغم في دبابة ميركافا لحظة مرورها في المكان، مما أدى إلى تدميرها بشكل كامل ومقتل طاقمها.

كما أعلنت القسام أن مقاتليها أجهزوا على جنود إسرائيليين من المسافة صفر، بعد ملاحقتهم داخل أزقة مخيم الشابورة، بمدينة رفح.