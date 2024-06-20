شريطة عدم تسريب أسرار الدولة.. نتنياهو يُذعن لإرادة بن غفير ويوافق على إشراكه في هيئة وزارية أمنية مصغرة

أفادت وسائل إعلام عبرية ، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على إقامة هيئة وزارية أمنية مصغرة بمشاركة بن غفير.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بأنه إذا أراد أن ينضم إلى الهيئة التشاورية المصغرة البديلة عن مجلس الحرب، فعليه أن يثبت أنه لا يسرب أسرار الدولة.

ورد بن غفير على نتنياهو بالقول إن حزبه يدعم تشريع قانون جهاز كشف الكذب وتعميمه على أعضاء المجلس الوزاري المصغر، شرط أن يشمل أولئك الذين لديهم منظمٌ لعمل القلب، قاصدا بذلك نتنياهو الذي خضع قبل أكثر من عام لعملية زرع منظم لعمل القلب.

وسبق أن طرح نتنياهو مشروع قانون لإخضاع الوزراء لجهاز كشف الكذب، لوقف التسريبات، ولكن لم يتم تمريره.

ويرفض نتنياهو إشراك بن غفير في جلسات المشاورات الأمنية رغم أنه يشارك في جلسات المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت”.

لابيد: تطرف بن غفير وسموتريتش سيؤدي لانهيار الحكومة من الداخل

ومن جهته، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الخميس، أن تطرف وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش سيؤدي إلى انهيار حكومة الاحتلال الإسرائلي من الداخل.

وأضاف لابيد، أن رئيس الوزراء الإسرائلي بنيامين نتنياهو يلوم الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يساعد إسرائيل على نطاق غير مسبوق وهذا وجنون سياسي.

وتدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، فرض عقوبات غير مسبوقة على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.

جاء ذلك وفقا لما نشرته تايمز أوف إسرائيل، بعد تصرفات سموتريتش، التي يعتقد المسؤولون الأمريكيون أنها تؤدي إلى زعزعة استقرار الضفة الغربية.

وخلال جلسة استماع في الكابيتول هيل، سلط السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين الضوء على جهود سموتريتش لمنع إنفاذ القانون ضد البناء الاستيطاني غير القانوني واحتجازه لعائدات الضرائب الفلسطينية. واتفقت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، على أن هذه التصرفات تهدد استقرار المنطقة.