جيش العدو يعلن، مساء اليوم الخميس، عن إصابة جنديين خلال المعارك جنوبي قطاع غزة

20 يونيو، 2024

غزة – أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن إصابة جنديين من الكتيبة 46 التابعة للواء401 بجروح خطيرة.

وقال إن الجنديين أصيبا خلال المعارك جنوبي قطاع غزة.

وفي اليوم الثامن والخمسين بعد المئتين من عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إطلاق طائرة انتحارية على قوات الاحتلال في مستوطنة حوليت،

كما أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– قصف قوات للاحتلال.

20 يونيو، 2024

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