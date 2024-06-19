سحابة صيف .. البيت الأبيض يلغي اجتماعا رفيع المستوى مع إسرائيل، عقابا لنتنياهو على تصريحات وقحة بحق أمريكا

19 يونيو، 2024

ألغى البيت الأبيض اجتماعا أمريكيا إسرائيليا رفيع المستوى بشأن إيران كان من المقرر عقده يوم غد الخميس.

وأكد موقع “Axios” أن سبب إلغاء الاجتماع يعود إلى نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقطع فيديو زعم من خلاله أن الولايات المتحدة تحجب المساعدات العسكرية عن إسرائيل.

وقال مصدران أمريكي وإسرائيلي للموقع إن كبار مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن غضبوا جدا من الفيديو، وعبروا عن ذلك من خلال رسالة سلمها المبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين شخصيا لنتنياهو في اجتماع بعد ساعات من نشر الفيديو.

وأبلغ المبعوث الأمريكي نتنياهو بأن البيت الأبيض قرر إلغاء اجتماع يوم الخميس.

وفي وقت سابق، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض الإدارة الأمريكية وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة والذخيرة خلال الشهرين الماضيين بالأمر “غير المعقول”، معربا عن أمله بإزالة العقبات.

وأشار نتنياهو إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زار إسرائيل قبل أسبوع وأجريا “محادثة صريحة”، أعرب خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي عن امتنانه العميق لواشنطن على الدعم الذي قدمته منذ بداية الحرب على قطاع غزة، مضيفا: “قلت أيضا شيئا آخر: من غير المعقول أن ترفض الإدارة خلال الأشهر القليلة الماضية تزويد إسرائيل بالأسلحة والذخائر”.

وأكد بايدن أن الولايات المتحدة ستواصل مع ذلك تزويد إسرائيل بأنظمة الدفاع الجوي والأسلحة الدفاعية الأخرى.

19 يونيو، 2024

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