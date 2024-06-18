تهاني الأصدقاء لـ”المجـــد” بعيد الأضحى المبارك

بحلول عيد الأضحى المبارك، تفضلت كوكبة من أصدقاء “المجد” الاوفياء بتقديم باقات التهاني والتبريكات الى اسرتها الصغيرة، داعين لها بالتوفيق، وضارعين للمولى عز وجل ان ينصر الشعب الفلسطيني في صراعه التاريخي مع العدو الصهيوني، وان يعود على الامة العربية جمعاء بالخير واليُمن والتضامن ورص الصفوف.

وفيما يلي قائمة مفتوحة باسماء المهنئين الكريمة وفق ورودها: الدكتور زيد احمد المحيسن، والاستاذ عبد الهادي الراجح/ العقبة، والسادة مؤسسة الفكر العربي، والاستاذ معاذ السباعي، رئيس مؤسسة وطن السورية، والاستاذ جمال علوي، والدكتور فتحي أبو عرجة، والاستاذ سامي أبو طويلة، والاخ قاسم صالح، الأمين العام لمؤتمر الاحزاب العربية، والاستاذة انصاف قلعجي، والاستاذ احمد سلامة، والدكتور حسن حماد، والشيخ اسعد حماد، والصديق محمد غنيمان، والدكتور محمد سلمان/ دمشق، والصديق جهاد علي ذياب، والاستاذ محمد زيتون/ عجلون، والزميل عصام مبيضين، والمحامي وميض حسين مجلي، والمناضل احمد السعدي، ومعالي الصديق راكان المجالي، والقائد المجاهد خالد مشعل، والزميل الدكتور عدلي الهواري/ لندن، والمحامي فايز شخاترة..