هبوط اضطراري لطائرة مصرية بجدة بدل الطائف جراء وفاة قائدها أثناء التحليق/ فيديو

17 يونيو، 2024

مصر– هبطت طائرة مصرية اضطراريا في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بعد وفاة قائدها في أثناء التحليق، مما استدعى تغيير مسار الرحلة التي كانت متجهة إلى الطائف في السعودية، وفقًا لتقارير صحفية محلية يوم أمس الأحد.

وشارك ناشطون عبر المنصات الرقمية مقاطع فيديو توثق إعلان مساعد قائد الطائرة عبر مكبرات الصوت عن وفاة القائد حسن عدس بشكل مفاجئ.

وقال المساعد في المقطع، الذي حاز 5 ملايين مشاهدة على تيك توك، “نعتذر لكم عن تغيير مسار الرحلة إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة، وذلك لوفاة أخي وصديقي قائد الطائرة الكابتن حسن”.

واختتم المساعد بآية قرآنية “وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير”.

17 يونيو، 2024

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