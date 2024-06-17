الرئيس الأسد: دعوات كثير من السوريين كان لها تأثير كبير على عائلتنا ككل بعد إصابة زوجتي أسماء بسرطان الدم/ فيديو

دمشق – في مقطع مصور جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، تحدث الرئيس السوري بشار الأسد، عن إصابة زوجته أسماء بسرطان الدم، وذلك بعد أن أدى صلاة عيد الأضحى في مسجد الروضة بالعاصمة دمشق.

ويظهر الرئيس الأسد في المقطع المصور وهو يتحدث إلى أشخاص التفوا حوله، بينهم عدد من رجال الدين، حيث أكد أن معنويات زوجته عالية، موضحا أن “دعوات كثير من السوريين كان لها تأثير كبير على العائلة ككل”.

وتابع: “كلنا يعرف أن معنويات المريض هي أساس للشفاء”.

وقال الأسد إن مرض زوجته “قد يكون من ورائه حكمة للشعور بمشاعر الآخرين، من العائلات السورية التي عانت خلال الفترة الماضية سواء من المرض أو الفقد أو غيرها من المشاكل”.

وكانت السيدة أسماء الأسد قد علقت في أواخر مايو الماضي، على أنباء إصابتها بسرطان الدم، قائلة إنها ستبدأ رحلتها العلاجية بكل إصرار وتحدٍ للمرض.

ونشرت الرئاسة السورية، وقتها، مقطع فيديو لها وهي تقول إنها سوف “تخوض معركتها مع المرض بثقة مطلقة برب العالمين.. وبمحبة ودعاء” محبيها.

وأشارت إلى أنه منذ إعلان إصابتها باللوكيميا، وصلتها الكثير من الرسائل المساندة، مما أعطاها نوعا من القوة، على حد تعبيرها.

وقبل ذلك، أعلنت “رئاسة الجمهورية السورية” التابعة للنظام السوري، الثلاثاء، إصابة أسماء الأسد بسرطان الدم.

وقالت في بيان إنه بعد ظهور أعراض وعلامات سريرية تبعتها سلسلة من الفحوصات، تم تشخيص إصابتها بمرض الابيضاض النقوي الحاد (لوكيميا).

وأضاف البيان أنها ستخضع لبروتوكول علاجي متخصص، يتطلب شروط العزل مع تحقيق التباعد الاجتماعي المناسب.

وتابع أنها ستبتعد عن العمل المباشر والمشاركة بالفعاليات والأنشطة كجزء من خطة العلاج.

وأسماء الأسد (48 عاما)، هي في الأصل من محافظة حمص بوسط البلاد، وكانت قد ولدت ونشأت في بريطانيا قبل أن تعود إلى سوريا بعد لقاء رأس النظام بشار الأسد.

وتزوج الاثنان منذ 24 عاما، ولديهما 3 أبناء هم حافظ وزين وكريم.

وسبق أن أعلنت رئاسة الجمهورية السورية في 2018 إصابتها بسرطان الثدي، قبل أن يتم الإعلان عن شفائها بعد نحو عام ونصف من العلاج.