(الأونروا) تؤكد اليوم الاثنين إن الأعمال القتالية مستمرة بقطاع غزة رغم إعلان الجيش العدو أمس عن وقف تكتيكي للعمليات

أوسلو (رويترز) – قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) للصحفيين في أوسلو يوم الاثنين إن الأعمال القتالية مستمرة في رفح وجنوب قطاع غزة على الرغم من إعلان الجيش الإسرائيلي أمس عن وقف تكتيكي للعمليات للسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد الخطط التي أعلنها الجيش بتعليق القتال لفترات يوميا على أحد الطرق الرئيسية المؤدية إلى داخل القطاع الفلسطيني.

وقال لازاريني إنه لم يحدث أي وقف للقتال.

وأضاف في مؤتمر صحفي “هناك معلومات تفيد بأنه تم اتخاذ ذلك القرار، لكن المستوى السياسي يقول إنه لم يُتخذ أي شيء” من هذا القبيل.

وتابع “لذلك في الوقت الحالي، أستطيع أن أقول لكم إن الأعمال القتالية مستمرة في رفح وجنوب غزة. ومن الناحية العملياتية، لم يتغير شيء بعد”.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين إنه يواصل العمليات المركزة المعتمدة على معلومات مخابرات في منطقة رفح، والتي تشمل قتالا من مسافة قريبة مع مسلحين ومصادرة أسلحة وتدميرها.

وكان الجيش قد أعلن في مطلع الأسبوع عن تعليق يومي للقتال من الساعة 0500 حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش في المنطقة الممتدة من معبر كرم أبو سالم في جنوب إسرائيل إلى طريق صلاح الدين ثم باتجاه الشمال. وأوضح لاحقا أن العمليات العادية ستستمر في رفح، حيث تتركز حملته في جنوب القطاع.

في غضون ذلك، قال سكان إن القوات الإسرائيلية تتوغل أكثر في المناطق الوسطى والغربية من رفح يوم الاثنين وسط إطلاق نار كثيف من البر والجو.

وذكر مسلحون وسكان أن الجماعات المسلحة بقيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تخوض قتالا من مسافة قريبة داخل مخيم الشابورة بوسط مدينة رفح، وتحدث السكان عن سماع دوي انفجارات وإطلاق نار بشكل متواصل.

وقال لازاريني لرويترز في وقت لاحق إن الأونروا، وهي المنظمة الرئيسية التي توصل المساعدات الإنسانية لغزة، تلقت إخطارا من الجيش الإسرائيلي بأنه ستكون هناك فترة توقف، لكنه كان باللغة الإنجليزية فقط، وسرعان ما أعقبه دحض من الحكومة.

وأضاف “في الوقت الحالي، لا أرى أي شيء يمكن أن يرقى لتعريف الوقف المؤقت”.