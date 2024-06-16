اعتصام شعبي، بعد صلاة عيد الأضحى اليوم الاحد قرب سفارة العدو بعمان، دعماً لصمود ابناء غزة

عمان – شارك مئات الأردنيين في اعتصام أقيم بعد صلاة عيد الأضحى المبارك اليوم الاحد في ساحة مسجد الكالوتي قرب سفارة الكيان الصهيوني بمنطقة الرابية غربي العاصمة عمان، وذلك دعما لصمود الأهل في قطاع غزة.

وندد المشاركون بالإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على يد قوات الاحتلال الصهيوني وبدعم عسكري وسياسي واقتصادي أمريكي.

وأكد المشاركون دعمهم فصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة وعلى رأسها كتائب الشهيد عزّ الدين القسام، مشددين على أن المقاومة هي السبيل الوحيد لردع العدوّ ودحر الاحتلال، فيما أشادوا بعملية طوفان الأقصى التي أطلقتها القسام في السابع من اكتوبر الماضي.

وطالب المشاركون الحكومة الأردنية بقطع كلّ العلاقات مع العدوّ الصهيوني وإلغاء اتفاقية وادي عربة.

ولفت المشاركون إلى ما تعانيه غزة اليوم من إبادة جماعية وحرب تجويع.