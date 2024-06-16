وزارة الخارجية: ارتفاع عدد الوفيات بين صفوف الحجاج الأردنيين إلى 14 وفاة، وعدد المفقودين الى ١٧حاجاً

16 يونيو، 2024

عمّان 16 حزيران (بترا)- أعلنت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الاحد، ارتفاع عدد الوفيات بين المواطنين الأردنيين، الذين يؤدون مناسك الحج، إلى أربعة عشر وفاة، في حين بلغ عدد المفقودين ١٧ حاجاً.

وأكد مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية، السفير د. سفيان القضاة أن الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية، والقنصلية العامة للمملكة في جدة، تتابعان مع السلطات السعودية المختصة إجراءات دفن الحجاج ونقل جثامين من يرغب ذووهم بنقلهم للمملكة بأسرع وقت ممكن. كما تتابعان عمليات البحث عن الحجاج السبعة عشر المفقودين.

وأعرب السفير القضاة عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الحجاج المتوفين، رحمهم الله، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وعظيم غفرانه.

وأوضح السفير القضاة أن الحجاج المتوفين، رحمهم الله، والحجاج المفقودين، هم من خارج بعثة الحج الأردنية الرسمية، داعياً جميع المواطنين الأردنيين الذين يؤدون مناسك الحج للاتصال لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة، من خلال الأرقام التالية:

– مديرية العمليات والشؤون القنصلية: ٠٠٩٦٢٧٩٥٤٩٧٧٧٧
– خط الطوارئ / جدة: ٠٠٩٦٦٥٠١٧٨٤٦١١
أو من خلال البريد الإلكتروني لمديرية العمليات والشؤون القنصلية: [email protected]

16 يونيو، 2024

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