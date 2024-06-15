تهاني الأصدقاء لـ”المجـــد” بعيد الأضحى المبارك

15 يونيو، 2024

بحلول عيد الأضحى المبارك، تفضلت كوكبة من أصدقاء “المجد” الاوفياء بتقديم باقات التهاني والتبريكات الى اسرتها الصغيرة، داعين لها بالتوفيق، وضارعين للمولى عز وجل ان ينصر الشعب الفلسطيني في صراعه التاريخي مع العدو الصهيوني، وان يعود على الامة العربية جمعاء بالخير واليُمن والتضامن ورص الصفوف.

وفيما يلي قائمة مفتوحة باسماء المهنئين الكريمة وفق ورودها: الدكتور زيد احمد المحيسن، والاستاذ عبد الهادي الراجح/ العقبة، والسادة مؤسسة الفكر العربي، والاستاذ معاذ السباعي، رئيس مؤسسة وطن السورية، والدكتور فتحي أبو عرجة، والاستاذ سامي أبو طويلة..

15 يونيو، 2024

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