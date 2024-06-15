بعنوان “ثلاثة إخفاقات قاتلة”.. “يائير” ابن نتنياهو يهاجم قادة الأجهزة الأمنية الصهيونية، ويتهم غانتس بالمسؤولية عن تعيينهم

15 يونيو، 2024

موقع i24NEWS العبري

شارك يائير نتنياهو، تجل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، امس الجمعة، ستوري بموقعه على انستغرام هاجم فيه رؤساء الأجهزة الأمنية، حيث ظهر بالمنشور رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي، ورئيس الشاباك رونين بار، ورئيس جهاز الإستخبارات العسكرية المستقيل أهارون حليوة، واصفا أياهم “ثلاثة إخفاقات قاتلة”.

كما هاجم نتنياهو الابن في الفيديو رئيس حزب “المعسكر الوطني” بيني غانتس الذي لقبه “ملك التصور”. فيما ظهرت صور الثلاثة واحدة تلو الأخرى ، تحت السؤال “من عينكم ؟”

وفي نهاية الفيديو يظهر الثلاثة معا تحت عنوان “ثلاثة إخفاقات قاتلة – هي من تعيين شخص واحد”.

ويتهم نتنياهو الابن من خلال الفيديو بيني غانتس بتعيين الثلاثة الذين وصفهم بـ”الإخفاقات القاتلة”.

وبعد ساعات من هذه المشاركة، نشر نجل رئيس الحكومة الإسرائيلية صورا شخصية له من غرفة الرياضة. حيث يعيش نتنياهو الابن منذ عام في ميامي بالولايات المتحدة حتى في وقت الحرب، ومن هناك يعبر كثيرا عن نفسه في مواقع التواصل الاجتماعي، وبما يثير الكثير من الجدل والخلاف السياسي

15 يونيو، 2024

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