إعلام إسرائيلي: مقتل 8 جنود احتراقاً داخل آلية عسكرية جنوب قطاع غزة، فجر اليوم السبت “في حدث أمني صعب”

غزة – كشف موقع “حدشوت بزمان” الإسرائيلي ، اليوم السبت، عن مقتل 8 جنود احتراقاً داخل آلية عسكرية جنوبي قطاع غزة.

وقال الموقع ان 8 جنود من وحدة الهندسة ذهبوا للاستراحة داخل مركبة خاصه في نقل الجند من نوع “نمر” وتم تفجير الناقلة فيهم وهم نيام، مما ادى الى اشتعالها فيهم.

ولفت الموقع انه “في حوالي الساعة 5:00 فجراً، في غزة تم إطلاق صاروخ مضاد للدروع على آلية بها 8 جنود وضباط، فانفجرت على الفور واشتعلت النيران بشكل كامل في جميع المقاتلين النائمين بداخلها، وقتل الثمانية على الفور واحترقوا داخل المركبة”

وأضاف: ان مروحيات إسرائيلية تحمل جنودا من حدث رفح هبطت في مستشفيات بيلنسون وشعاري تسيديك.

وأكد الموقع أن الجيش أبلغ عائلات ثمانية جنود إسرائيليين بمقتل أولادهم في معارك قطاع غزة بعد إصابة آليتهم بصاروخ مضاد للدروع.

وفي التفاصيل، قتل ثمانية من ضباط وجنود الاحتلال الصهيوني -فجر اليوم السبت- في استهداف آلية في رفح جنوب قطاع غزة.

ومنذ وقت مبكر توالت الأنباء في وسائل الإعلام العبري عن حدث أمني صعب جنوب قطاع غزة، وتحدثت عن قيام طائرات مروحية بإجلاء قتلى وجرحى من المكان.

ووفق موقع حدشوت بزمان، فقد وقع حدث صعب في حوالي الساعة 5:00 فجراً، في غزة بعدما أطلق صاروخ مضاد على عربة مدرعة بها 8 جنود وضباط، فانفجرت على الفور واشتعلت النيران بالكامل في جميع المقاتلين النائمين بداخلها، وقتل الثمانية على الفور واحترقوا داخل المركبة.

وتواصل كتائب القسام وفصائل المقاومة تصديها لقوات الاحتلال في محاور التوغل في قطاع غزة ضمن معركة طوفان الأقصى المستمرة منذ 253 يومًا على وقع حرب إبادة جماعية ينفذها الاحتلال في قطاع غزة وأدت إلى أكثر من 122 ألف شهيد وجريح ودمار أكثر من 70 % من مباني القطاع.