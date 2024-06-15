أبو عبيدة يناشد حجاج بيت الله الحرام أن يستحضروا غزة وشعبها الصابر ومجاهديها في هذه الأوقات العظيمة المباركة

15 يونيو، 2024

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام

دعا أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، حجاج بيت الله الحرام أن يتذكروا إخوانهم في غزة وفلسطين بدعواتهم الخالصة في المشاعر المقدسة وأثناء مناسك الحج، وأن يستحضروا غزة وشعبها الصابر ومجاهديها في هذه الأوقات العظيمة المباركة.

وقال أبو عبيدة عبر قناته على تلجرام: إننا إذ يؤدي ضيوف الرحمن فريضة الحج فإننا نؤدي فريضة الجهاد ضد أعداء الله المحتلين الغاصبين نيابة عن أمة الإسلام الكبيرة.

وشدد على أن “طوفان الأقصى” انطلق من أجل ثالث الحرمين الشريفين، وإن مناسك الحج هي فرصة لنذكّر أمة الملياري مسلم بحقيقة صراعنا مع عدونا الذي ينتهك مسرى رسول الله ويعيث فيه فسادًا وتهويدًا كل يوم.

وحرمت قوات الاحتلال حجاج غزة من تأدية الحج هذا العام، في وقت تواصل فيه حرب الإبادة الجماعية منذ 9 أشهر.

وتشن قوات الاحتلال “الإسرائيلي” منذ 7 أكتوبر الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين إلى جانب تهجير مليوني نسمة وتدمير واسع جدًا في المنازل والبنى التحتية طال أكثر من 70 % من المباني، مع حصار مشدد وأزمة إنسانية خانقة ومجاعة غير مسبوقة خاصة في غزة وشمالها.

15 يونيو، 2024

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