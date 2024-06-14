ولعت.. توقعات بوصول درجات الحرارة إلى 40 مئوية في عمّان اليوم الجمعة وغداً

توقع المدير التنفيذي لموقع طقس العرب، محمد الشاكر، أن تصل درجات الحرارة يومي الجمعة والسبت في عمان بين 39-40 درجة مئوية، مشيرا إلى أنها أعلى ما بين 8-10 درجات مئوية عن المعدلات الطبيعية.

وقال الشاكر، إن درجات الحرارة قد تصل في إربد 40 درجة، وفي مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة تصل إلى 46-47 درجة مئوية.

وأوضح أن الأردن دخل في دائرة التأثر بالكتلة الهوائية الحارة امس الخميس ، حيث كانت درجات الحرارة مرتفعة للغاية في العديد من المناطق.

وبين أن درجات الحرارة سجلت قريبا من الـ 40 درجة مئوية و39 درجة مئوية في أحياء عدة من العاصمة عمان، إضافة إلى بعض المدن الأخرى، ووصلت إلى ما يتجاوز الـ 46 العظمى في بعض مناطق الأغوار.

وأشار إلى أنه تم رصد درجة الحرارة في العقبة حيث وصلت إلى نحو 46 درجة مئوية.

وفي التفاصيل، يستمر اليوم الجمعة، تأثير الموجة الجافة والحارة على المملكة، وتبقى الأجواء حارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة جدا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وحدوث الجفاف، ومن خطر ارتفاع درجات الحرارة على صحة المرضى وكبار السن، ومن خطر حدوث الحرائق في المناطق الحرجية، ومن خطر ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة، ومن خطر ترك العطور والمعقمات والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.

وبحسب التقرير، تبقى درجات الحرارة العظمى يوم غد السبت، أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (8-9) درجات مئوية، وتبقى الأجواء جافة وحارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة جدا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويستمر الأحد، تأثير الموجة الحارة على المملكة، وتكون الأجواء جافة وحارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة جدا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتبقى الاثنين الأجواء جافة وحارة في أغلب المناطق، وحارة جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 40 – 28 درجة مئوية، وفي غرب عمان 38 – 25، وفي المرتفعات الشمالية 36 – 22، وفي مرتفعات الشراة 36 – 21، وفي مناطق البادية 44 – 26، وفي مناطق السهول 40 – 27، وفي الأغوار الشمالية 46 – 27، وفي الأغوار الجنوبية 46 – 30، وفي البحر الميت 45 – 29، وفي خليج العقبة 47 – 30 درجة مئوية.