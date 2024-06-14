كتائب القسام تغلن، اليوم الجمعة، مقتل اثنين من أسرى العدو بقصف من قبل جيشه على رفح جنوبي قطاع غزة/ فيديو

غزة – أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة، مقتل اثنين من أسرى الاحتلال الإسرائيلي بقصف إسرائيلي على رفح جنوبي قطاع غزة.

ونشرت كتائب القسام مقطع فيديو خاطبت فيه عائلات الأسرى الإسرائيليين قائلة: “جيشكم قتل اثنين من الأسرى في القصف الجوي على مدينة رفح قبل أيام”.

وأضافت: “جيشكم يخدعكم، ويستمر في خداعكم”، و”حكومتكم لا تريد أن تعيد الأسرى إلا في توابيت”.

وختمت الفيديو بوسم “الوقت ينفد”، في إشارة إلى تقلص المدة الزمنية المتاحة لإبرام صفقة تبادل مع تزايد أعداد الأسرى الإسرائيليين القتلى في غزة جراء القصف المستمر من جيش الاحتلال.

يذكر أن كتائب القسام أعلنت في وقت سابق، عن مقتل 3 من الأسرى المحتجزين في غزة، أحدهم يحمل الجنسية الأميركية، خلال العدوان العسكري الذي نفذه جيش الاحتلال السبت الماضي في مخيم النصيرات وسط القطاع، لاستعادة 4 أسرى إسرائيليين.

وبثت القسام صورا للأسرى الثلاثة الذين قتلوا، في فيديو حمل عنوان “حكومتكم تقتل عددا من أسراكم لإنقاذ أسرى آخرين”، مؤكدة أنه “لن يخرج أسراكم إلا بتحرير أسرانا”.

وفي مارس/آذار الماضي، كشف الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، عن أن عدد الأسرى الإسرائيليين الذين قُتلوا نتيجة العمليات العسكرية لجيش الاحتلال في قطاع غزة “قد يتجاوز 70 أسيرا”.

كما أعلن أواخر أبريل/ نيسان أن “سيناريو رون أراد ربما يكون الأوفر حظا للتكرار مع أسرى العدو في غزة”.