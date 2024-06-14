استشهاد الشبان قيس زكارنة ومحمد شلبي ومحمد العصري خلال اشتباك مع جيش العدو في بلدة قباطية بمحافظة جنين/ فيديو

استشهد ثلاثة شبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت في وقت سابق امس الخميس، بلدة قباطية قرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، حيث حاصرت منزلا ثم قصفته بالقذائف المحمولة على الكتف (ENERGA).

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية “استشهاد الشاب قيس محمد زكارنة (21 عامًا) برصاص الاحتلال في بلدة قباطية”، في حين أكدت مصادر محلية استشهاد شابين آخرين، وقال محافظ جنين إن الاحتلال “أبلغنا باستشهاد شخصين في قباطية”.

وأفادت مصادر محلية بأن الشهيدين الآخرين هما محمد شلبي ومحمد العصري وارتقيا في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال بعد محاصرتهما واشتباكهما مع قوات الاحتلال في بلدة قباطية جنوب جنين، وأوضح المصادر أن الشهيدين من مخيم جنين.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة قباطية في وقت سابق امس، وحاصرت منزلا في منطقة الكحليشة، وقصفته بالقذائف، قبل أن تشرع جرافة عسكرية بهدمه، فيما اندلعت مواجهات أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي بكثافة.

وقد عمدت قوات الاحتلال إلى التنكيل بجثمان أحد الشهداء وإخراجه من المنزل المحاصر بواسطة جرافة، بحسب ما أظهر مقطع فيديو من المكان تداوله ناشطون فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال محافظ جنين، كمال أبو الرب، إن الجانب الإسرائيلي “أبلغنا باستشهاد مواطنين اثنين في بلدة قباطية، واحتجز جثمانيهما”، كما أفاد الهلال الأحمر بأن طواقمه في جنين نقلت شهيدا من بلدة قباطية إلى المستشفى.

وذكر مدير مستشفى الرازي في جنين، فواز حماد، أن الشهيد الذي وصل إلى المستشفى هو الشاب قيس محمد زكارنة الذي استشهد متأثرا بإصابته برصاصة في الرأس، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية (“وفا”).

كما أصيب شاب بشظايا رصاص حي في الظهر خلال المواجهات التي اندلعت في قباطية، بحسب ما ذكرته جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

بدوره، قال جيش الاحتلال، في بيان، إنه “للمرة الثانية خلال أسبوع قامت قوات مشتركة من الجيش والشاباك وحرس الحدود بتنفذ حملة لإحباط أنشطة إرهابية في جنين”،

وأضاف أن “قوات دوفدفان قضيت على مخربيْن كبيريْن في المنطقة”.

وتابع أنه “في ختام عملية استمرّت 13 ساعة، استكملت قوات الأمن عملية بتوجيه استخباري لاحباط الأنشطة الإرهابية في منطقة جنين، حيث اعتقلت القوات عددا من المشتبه فيهم واشتبكت مع مسلحين”.

وأضاف أن “قوات الهندسة قامت بتجريف طرقات في المنطقة كان المخربون قد زرعوا تحتها عبوات ناسفة لاستهداف قواتنا”،

وقال إن “قوات وحدة دوفدفان قاموا بتطويق مبنى تحصن داخلها مطلوبان كبيران”.

وتابع : “تبادلت القوات اطلاق النار مع المخربين ليتم القضاء عليهما والعثور بجوزتهما على قطع أسلحة. كما أصيب جندي بجروح طفيفة في تبادل إطلاق النار مع المخربين نقل على إثرها لتلقي العلاج الطبي في المستشفى”.

وقال جيش الاحتلال إنه “تم تحويل المعتقلين والأسلحة لمتابعة قوات الأمن”.

منذ فجر اليوم، وجيش الاحتلال يشن عدواناً واسعاً على جنين، شَمِلَ؛ المدينة، والمخيم، وبلدة قباطية. والاشتباكات بالرصاص والعبوات، التي تقودها "كتيبة جنين – سرايا القدس"، ومجموعاتها، لا تتوقف لصد العدوان ودحره. pic.twitter.com/WVjP2isQVo — صالح أبو عزة (@salehabuizzah) June 13, 2024