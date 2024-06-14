إصابة جندي إسرائيلي في عملية دهس على حاجز عسكري بمنطقة رنتيس قرب رام الله/ فيديو

14 يونيو، 2024

أصيب جندي إسرائيلي، اليوم الجمعة، بجروح جراء تعرضه للدهس على حاجز للاحتلال بمنطقة رنتيس في رام الله وسط الضفة الغربية.

وقال جيش الاحتلال في بيان له، إن جنديا من قواته أصيب في حادث دهس في منطقة رنتيس ونقل على إثرها لتلقي العلاج الطبي، مشيرا إلى أنه شارك بملاحقة المنفذ الذي انسحب من المكان.

وبث ناشطون تسجيلا من مكان العملية يظهر انتشارا لقوات الاحتلال في المنطقة، وعمليات إسعاف وانتشال للجندي الجريح.

ووسّع جيش الاحتلال عملياته في الضفة، بما فيها القدس المحتلة، وكثف المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم، بالتزامن مع الحرب الوحشية في قطاع غزة، والتي تتواصل لليوم الـ252 على التوالي.

وبلغ عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا برصاص الاحتلال والمستوطنين في الضفة أكثر من 546، إضافة إلى نحو 5 آلاف و200 جريح، فضلا عن اعتقال 9 آلاف و170، وفق جهات رسمية فلسطينية.

14 يونيو، 2024

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