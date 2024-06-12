وفاة أكثر من 30 شجصاً وإصابة العشرات، اليوم الاربعاء، في حريق بمنطقة المنقف جنوب الكويت

12 يونيو، 2024

الكويت – أعلنت وزارة الإعلام الكويتية، اليوم الأربعاء، سقوط أكثر من 30 حالة وفاة، وعشرات الإصابات في حريق بمنطقة المنقف، جنوب العاصمة الكويت.

ولم تذكر الوزارة، التي أوردت الحصيلة في منشور على حسابها بمنصة «إكس»، اليوم، مزيداً من التفاصيل.

وتتعامل الجهات المختصة في الكويت، منذ صباح اليوم، مع حالات الوفيات والإصابات بسبب حريق في عمارة سكنية بمنطقة المنقف، جنوب العاصمة الكويت.

وكانت وزارة الصحة قد قالت إنها تتابع من كثب حالة المصابين، وتنسق مع المستشفيات المعنية والجهات المعنية في البلاد لتوفير الاحتياجات الضرورية كافة، ولضمان تقديم أفضل الخدمات العلاجية، كما قامت الوزارة بتشكيل فرق طبية متخصصة لمتابعة حالات المصابين، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم ولذويهم.

12 يونيو، 2024

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