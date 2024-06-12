برئاسة زيد المحيسن.. هيئة ادارية جديدة لنادي خريجي الجامعات والمعاهد الباكستانية
عقدت الهيئة الادارية الجديدة المنتخبة لنادي خريجي الجامعات والمعاهد الباكستانية اجتماعها الاول، اليوم الاربعاء، وجرى خلال الاجتماع توزيع المناصب الادارية لنادي خريجي الجامعات والمعاهد الباكستانية للاعوام 2024-2026 على النحو التالي :
الدكتور زيد احمد المحيسن – رئيسا
الدكتور كمال المومني – نائبا للرئيس
الاستاذ احمد زامل – امينا للسر
الدكتور جهاد غبن الحجاوي – امينا للصندوق
الدكتور محمد الحميديين – عضوا
الدكتور محمد بشير الرفاعي – عضوا