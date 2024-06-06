نتنياهو يرفع دعوى قضائية ضد ناشطين وصحفيين إسرائيليين نشروا معلومات تفيد بأنه مصاب بسرطان البنكرياس القاتل

6 يونيو، 2024

تعامل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، امس الأربعاء، للمرة الأولى، مع المعلومات المتداولة في الأوساط الإسرائيلية بشأن حالته الصحية.

وكشف موقع “واينت” العبري أن نتنياهو رفع دعوى قضائية ضد عدد من الناشطين الذين نشروا معلومات تفيد بأنه مصاب بسرطان البنكرياس.

وجاء في الدعوى القضائية التي رفعها نتنياهو ضد الناشط الاحتجاجي غونين بن يتسحاق والصحافيين بن كاسبيت وأوري مسغاف، “رئيس الوزراء ليس مريضا وبالتأكيد ليس لديه سرطان البنكرياس (مرض عضال، والذي يشمل عموما الموت السريع في غضون عام كحد أقصى)”.

وأضافت الدعوى أنه “في الأسابيع والأيام الأخيرة، بدأ المتهمون بنشر معلومات كاذبة وشريرة ضد رئيس الوزراء، فيما يتعلق بتقديم إقرارات كاذبة بشأن صحته”، مؤكدة أن “كل تلك المعلومات هي أكاذيب خبيثة”.

المصدر: واينت

6 يونيو، 2024

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