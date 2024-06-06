كتائب القسام تبث مشاهد جديدة لتصدي مقاتليها لصد توغل قوات العدو في مدينة رفح/ شاهدوا

بثت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الخميس، مشاهد جديدة لتصدي مقاتليها لتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح جنوبي القطاع.

وقد أظهرت المشاهد لحظات استهداف المقاومة لعدد من آليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في رفح وتدميرها خلال المواجهات المباشرة المستمرة منذ شهر تقريبا.

كما تضمنت المشاهد عمليات قصف حشود العدو في رفح بقذائف الهاون.

وفي وقت سابق أعلنت القسام قصف مقر القيادة والسيطرة للاحتلال في موقع “كرم أبو سالم” شرق مدينة رفح جنوب القطاع بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم.

وذكرت أن مقاتليها استهدفوا دبابتين من نوع “ميركفاه 4” بقذيفة “الياسين 105” على مفترق البلعاوي بمخيم يبنا جنوب رفح.

وقالت إن مقاتلي القسام تمكنوا بالاشتراك مع سرايا القدس من استهداف مبنى يتحصن به عدد من جنود الاحتلال بقذيفة “TBG” وإيقاعهم بين قتيل وجريح في مخيم يبنا بمدينة رفح جنوب القطاع.

وفي دير البلح قالت القسام إن عناصرها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

كما استهدفوا جرافة من نوع “D9” بعبوة “شواظ” ودبابتين من نوع “ميركفاه” بقذيفتي “الياسين 105” شرق دير البلح وسط قطاع غزة.