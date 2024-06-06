بصدور العدد الفصلي 33.. مجلة «عـود الـنــد» الثقافية تبدأ عامها التاسع عشر

لندن – حزيران (يونيو) 2024 : صدر العدد الفصلي الثالث والثلاثون من مجلة «عــود الـنـد» الثقافية (oudnad.net)، التي يرأس تحريرها د. عدلي الهواري. انتقدت الافتتاحية الحديث المتكرر عن حاجة العالم العربي إلى مشاريع تنوير تستهدف الدين لأنها تعتبره مسؤولا عن معتقدات أو ممارسات لا تروق أصحاب هذه المشاريع. جاء في الافتتاحية: “المستنير لا يتجاهل كل مشكلات المجتمع السياسية والاجتماعية والاقتصادية الحالية، ويواصل نبش الماضي لينتقي منه ما يثير الجدل والاستفزاز، فيجد في ردود الفعل على استفزازاته دليلا على صواب مزاعمه بشأن الدين والمتدينين”.

في بحث عن دور البناء النفسي في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، يقول د. حسن أبو الرّب: “إن علاقة البناء النفسي في التعليم بعامة، وبتعليم العربية للناطقين بغيرها بخاصة، علاقة وطيدة، تتأتى من خلال الهدف الأساس من عملية التعليم. فإذا كان الهدفُ هو أن يصبح المتعلم قادراً على التواصل مع مجتمع غير مجتمعه، ولديه القدرة على فهم لغة هذا المجتمع، فمن الواجب البحث في الوسائل والمحفزات التي تجعله ناجحاً في هذا التواصل”.

وفي بحث ثان عن استراتيجيات التواصل في الخطاب التربوي التعليمي، يقول أمين صادقي: “إن الخطاب التربوي التعليمي، بوجه عام، حمال لأفعال لغوية تتجلى في الصوت الملفوظ كالحوار بين المدرس والمتعلمين، وأفعال سميائية تتجلى في الأنساق المرئية والسلوكات، فالكلمة في الحصة الدراسية فعل لغوي، لأنها تفعل فعلها في المتعلمين الذين يقرؤونها أو يسمعونها، كما تعد الإيماءة والصورة والحركة فعلا سميائيا”.

في الملف المتعلق بغزة، نقرأ ثلاثة نصوص (يوميات) لكل من جيهان أبو لاشين، وحيدر الغزالي، وفداء زياد أبو مريم، إضافة إلى مقطعين من قصيدتين تحتفيان بغزة ونضالها لكل من الشاعر علي هاشم رشيد، والشاعر سميح القاسم، وهما من قصائد أوائل السبعينيات.

وتسلط وهيبة قوية الضوء على الشاعر التونسي الراحل العربي النجار. أما فراس حج محمد فيتناول في مقالة النظرية اللغوية لعالم اللسانيات الأميركي، شومسكي. من بين المواد الأخرى في العدد خبران عن إصدارين جديدين، أحدهما مؤلف جماعي عنوانه “ندوات أسرى يكتبون”، والآخر متعلق بدراسة المعتقدات والإيديولوجيات عند جان بيار دوكونشي، وعو من تأليف د. محمد الشاوي.

وبمناسبة بدء مجلة “عود الند” العام التاسع عشر من النشر الثقافي، قال ناشر المجلة ورئيس تحريرها، د. عدلي الهواري: “صمدت “عود الند” في ميدان النشر الثقافي الراقي هذا العدد من السنوات رغم قلة الإمكانيات، وما كان هذا ممكنا لولا تضافر العزيمة على تأدية دور ثقافي متميز عن الشائع، ووجود حاجة لمثل هذا المنبر الفريد الذي ينشر الجديد على أساس غير تجاري”.

تجدر الإشارة إلى أن عود الند صدرت في عام 2006 كمجلة ثقافية رقمية، وواظبت على الصدور شهريا طيلة عشرة أعوام. وتحولت بعدها إلى مجلة فصلية. عنوان موقع المجلة: www.oudnad.net.