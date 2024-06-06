ضمن دعوة مصرية للفصائل الفلسطينية.. قيادات حماس تصل القاهرة قريباً وستقدم ردها بشأن مقترح الهدنة خلال أيام

أعلن مصدر مصري رفيع المستوى، اليوم الخميس، أن قيادات حركة “حماس” أبلغت بلاده بأنها تدرس بجدية وإيجابية مقترح الهدنة في غزة، مشيراً إلى أن الحركة ستقدم ردها خلال الأيام القادمة.

وبحسب قناة القاهرة الإخبارية، فإن حركة “حماس” انتقدت ما قالت إنه “تناقض” بين مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن ومطالب إسرائيل، فيما يتعلق بمحادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال القيادي في الحركة سامي أبو زهري، الخميس، إن حماس “رحبت بما ورد على لسان بايدن بخصوص وقف العدوان والانسحاب الإسرائيلي”.

لكنه أضاف في حديثه لوكالة أنباء “رويترز”: “الورقة التي يعتمد عليها المشروع الأميركي، وهي الورقة الإسرائيلية، ليس فيها أي إشارة إلى وقف العدوان والانسحاب”.

وتابع أبو زهري: “المقترح الإسرائيلي يتحدث عن مفاوضات مفتوحة بلا سقف، وعن مرحلة يستعيد فيها الاحتلال أسراه ثم يستمر في الحرب. لقد أخبرنا الوسطاء أن هذه الورقة غير مقبولة”.

وأكد أن “حماس ملتزمة بمقترحها الذي قدمته في الخامس من مايو، القائم على وقف القتال والانسحاب الإسرائيلي واتفاق تبادل الرهائن بالسجناء الفلسطينيين ورفع الحصار عن القطاع”.

قيادات حماس في القاهرة قريباً بدعوة مصرية

وقد أفادت مصادر مصرية لجريدة “العربي الجديد”، اليوم الخميس، بأن القاهرة وجهت الدعوة إلى قيادات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لزيارة مصر، مشيرة إلى أن حماس ستقدم ردها بشأن مقترح الهدنة الجديد الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي جو بايدن خلال الأيام المقبلة. وأوضحت المصادر نفسها أن القاهرة أجرت لقاءات واتصالات مكثفة خلال الساعات الماضية لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

بدورها، نقلت وسائل إعلام مصرية (رسمية) عن مصدر “رفيع المستوى” قوله إن مصر “تلقت إشارات إيجابية من حركة حماس تُشير إلى تطلعها إلى وقف إطلاق النار، وأن قيادات حماس أبلغت مصر بأنها تدرس بجدية وإيجابية مقترح الهدنة”. وأشار المصدر إلى “تحركات مصرية مكثفة جرت خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية”، وقال إن “زيارات وفود حركة فتح والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تأتي في إطار التحركات المصرية لاستعادة مسار المصالحة الفلسطينية وتحقيق الاستقرار في قطاع غزة”.

وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، التقيا أمس الأربعاء مع كبار مسؤولي حركة حماس في الدوحة، لمناقشة اتفاق الهدنة في غزة، وذلك بعد يوم من تسليم الوسيط القطري للحركة مقترحاً إسرائيلياً “يعكس المبادئ التي ذكرها الرئيس الأميركي جو بايدن”.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات رفض الكشف عن اسمه، لوكالة “فرانس برس”، إنّ الوسطاء اجتمعوا مع حركة حماس لمناقشة اتفاق الهدنة في غزة وتبادل المحتجزين والأسرى، مشيراً إلى أنه يتوقع أيضاً أن يواصل مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز في قطر العمل مع الوسطاء للتوصل إلى اتفاق لوقف طلاق النار.

وأفاد موقع “أكسيوس” الإخباري الأميركي، نقلاً عن مصدر مطلع، بأنّ لقاء رئيس مجلس الوزراء القطري مع كبار حركة حماس لم يحقق انفراجة حتى الآن، مشيراً إلى أنّ الجهود للتوصل إلى اتفاق مستمرة. وأورد الموقع أنّ المستشار الخاص للبيت الأبيض للشرق الأوسط بريت ماكغورك وصل إلى القاهرة. وذكر نقلاً عن مصدر في الإدارة الأميركية أنّ الحديث حالياً هو عن تكثيف الضغوط “لتحقيق اختراق”.