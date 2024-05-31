مسيرة حاشدة، بعد صلاة ظهر الجمعة، وسط عمان، ومسيرة أخرى بالزرقاء، واعتصام في الكرك، دعماً للمقاومة في غزة

عمان – انطلقت مسيرة شعبية ظهر اليوم الجمعة، من أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة عمان دعماً للأهل قطاع غزة وللمطالبة بوقف حرب الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 238 يومًا.

وقد ردد المشاركون في المسيرة، التي دعى لها “الملتقى الوطني لدعم المقاومة” والحراكات الشبابية والشعبية، شعاراتٍ تطالب الحكومات العربية والإسلامية بالتحرك لوقف شلال الدم في غزة، مؤكدين على الدعم الكامل للمقاومة في وجه العدوان الغاشم.

كما رفعوا شعارات كتب عليها “بعزيمة المقاومة الرد قادم على مجازر الاحتلال”، و”صمود المقاومة يساوي هزيمة المشروع الصهيوني”، مؤكدين في الوقت نفسه على ضرورة أن تقدم الدول العربية والإسلامية الدعم اللازم لصمود المقاومة والشعب الفلسطيني بوجه العدوان على غزة.

وطالب المشاركون في المسيرة، بضرورة اتخاذ قرارات حازمة، إزاء ما يجري من جرائم وحشية تجاه الأبرياء والمدنيين في قطاع غزة، مشددين على ضرورة أن تتخذ دول العالم مواقف صلبة وقوية حيال هذه الجرائم التي تعدت كل الحدود، في ظل العدوان على رفح.

وندد المشاركون في المسيرة بازدواجية المعايير الدولية تجاه القضية الفلسطينية، ورفعوا شعارات تندد بالعدوان على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، وطالبوا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف الحرب المستعرة والمدمرة على غزة.

وانتقد القائم بأعمال أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، المهندس وائل السقا، موقف الأنظمة العربية الرسمية من طوفان الأقصى والمقاومة الفلسطينية، مؤكدا أن عملية طوفان الأقصى هي مصلحة عربية كما أنها مصلحة فلسطينية.

ودعا السقا الحكومة الأردنية للكفّ عن التعامل الأمني مع حراك الشعب الأردني الداعم للأهل في قطاع غزة، منتقدا في ذات السياق التضييق على الشباب الناشط في فعاليات نصرة غزة، في الوقت الذي تتحدث فيه الدولة عن مرحلة سياسية جديدة.

كما انتقد السقا التصريحات المنسوبة لوزيرة الثقافة هيفاء النجار حول احتمالية إقامة مهرجان جرش للثقافة والفنون في العام الحالي، في الوقت الذي يتعرّض فيه الغزيون لإبادة جماعية.

وصدحت حناجر المشاركين بشعارات، منها:

دعم غزة مش إرهاب.. أفرجوا عن الشباب

شعبي صامد ما بلين.. الحرية للمعتقلين

اعتصام حاشد في الكرك:

وعلى هذا الصعيد، شارك المئات من أبناء محافظة الكرك في الاعتصام الذي أقيم بعد صلاة ظهر الجمعة أمام مسجد القصر الكبير، تضامنا مع الأهل في قطاع غزة ورفضاً لاستمرار الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الغزيون بغطاء ودعم عسكري وسياسي واقتصادي أمريكي.

قد وأكد المشاركون في الاعتصام الذي رفع شعار “بعزيمة المقاومة الرد قادم على جرائم الاحتلال” دعمهم فصائل المقاومة الفلسطينية المسلّحة جميعا وعلى رأسها كتائب الشهيد عزّ الدين القسام / الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وذلك باعتبارها السبيل الوحيد لردع العدوّ ودحر الاحتلال، مشيدين بأداء المقاومة وصمود الغزيين.

وانتقد المشاركون الموقف العربي المتخاذل مما يتعرّض له الغزيون، مطالبين بموقف عربي حقيقي وصادق وصارم من الإبادة الجماعية والمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني.

كما طالب المشاركون الحكومة الأردنية بوقف كلّ أشكال التطبيع مع العدوّ الصهيوني وإلغاء اتفاقيتي وادي عربة والغاز، كما طالبوا بمنع الجسر البري الذي ينقل البضائع من دول خليجية باتجاه الكيان الصهيوني عبر الأراضي الأردنية.

وصدحت حناجر المشاركين بشعارات، منها:

سيري سيري يا حماس.. انت المدفع واحنا رصاص

حط السيف قبال السيف.. احنا رجال محمد ضيف

طلقة بطلقة ونار بنار.. واحنا رجالك يا سنوار

يا أبو عبيدة لبيناك.. شعب الأردن كلّه معاك

مسيرة في محافظة الزرقاء

وفي محافظة الزرقاء نظمت الحركة الإسلامية مسيرة جماهيرية حاشدة أنطلقت من أمام مسجد عمر بن الخطاب في وسط المدينة، وشارك بها المئات من الأردنيين،

وفي كلمة له قال النائب الدكتور محمد أبو صعيليك أن “حركة حماس استطاعت أن تعيد للقضية الفلسطينية حيوتها ودورها الريادي من خلال طوفان الأقصى”.

وأثنى أبو صعيليك على الثبات والصبر والصمود الأسطوري لأهل غزة والذي أصبح أيقونة للعالم، يعطي الدروس، فالمقاومة نجحت في الحفاظ على أسرى الاحتلال في قطاع غزة طيلة هذه الشهور الماضية”.