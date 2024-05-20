كتائب القسام تقنص جندياً للعدو بأحد المباني في جباليا شمالي قطاع غزة، وتفجّر ناقلة جند معادية هناك اليوم الاثنين/ شاهدوا

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد جديدة من الاشتباكات الضارية مع قوات الاحتلال الصهيوني في جباليا شمالي قطاع غزة.

وقد أظهرت المشاهد التي بثتها كتائب القسام، اليوم الاثنين، استهداف جندي إسرائيلي في أحد المباني مباشرة، بالإضافة إلى استهداف ناقلة جند إسرائيلية وتفجيرها.

كما أظهرت المشاهد لحظات استهداف المقاومة لعدد من آليات الاحتلال الإسرائيلي وتدميرها خلال المواجهات المباشرة بالإضافة لاستهداف مجموعة من جنود الاحتلال المتحصنين في أحد المباني.

وفي وقت لاحق اليوم، أعلنت كتائب القسام أنها قد استهدفت مروحية إسرائيلية من نوع “أباتشي” بصاروخ “سام 7” شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وتخوض فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة معارك ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تحاول التوغل في جباليا ومناطق أخرى من القطاع.

وكان الناطق باسم القسام أبو عبيدة قد قال، يوم الجمعة الماضي، إن مقاتلي القسام استهدفوا خلال 10 أيام 100 آلية عسكرية للاحتلال، مؤكدا استعداد المقاومة لـ “معركة استنزاف طويلة مع العدو” وقدرتها على الصمود والقتال.

#شاهد.. التحام مجا.هدي القساام مع جنود وآليات العدو في محور التوغل شرق مدينة جباليا شمال قطاع غز.ة pic.twitter.com/ERUT5fjutr — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 20, 2024

تنافس مقاومَين بساحة المعركة يشعل مواقع التواصل

هذا وقد تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مقطع فيديو بثته كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يظهر استهداف دبابتي ميركافا إسرائيليتين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وذكرت كتائب القسام أن العملية تمت بالاشتراك مع سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، حيث قام المقاومون باستهداف الدبابتين بقذائف مضادة للدروع وعبوة العمل الفدائي وسط مخيم جباليا.

ويظهر في مقطع الفيديو مقاومان فلسطينيان وهما يتنافسان في وسط المعركة على من ينفذ العملية، ويتقدم لتدمير الدبابة الإسرائيلية من مسافة صفر بزرع عبوة العمل الفدائي.

ويخاطب أحد المقاومين الآخر بالقول “بالله تسيبها، هادي إلي، بالله عليك”.

وفي النهاية، يقوم أحد المقاومين بالتقدم نحو الدبابة في الشارع ووضع العبوة عليها بشكل مباشر قبل انسحابه وتفجير العبوة.

وتداول ناشطون مقطع الفيديو وسط احتفاء كبير بتضحية المقاومين وتنافسهما على العمل الفدائي.

وقالت مغردة تعليقا على مقطع الفيديو “بالله تسيبها هادي إليه بالله عليك.. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون”.

وعبر مغردون عن إعجابهم بفعل المقاومين بالتسابق على الشهادة واستهداف آليات ودبابات الاحتلال من المسافة صفر، بل يستحلف بعضهم الآخر بالتقدم لتنفيذ المهمة.

وتساءل أحد المغردين تعليقا على المقطع “كيف سيهزم هؤلاء؟” وهم يتنافسون على من سيكون صاحب الشرف باستهداف الدبابة الأمر الذي قد ينتهي بنهاية حياته.

وعلقت مغردة على مقطع الفيديو بالقول “إخوة الدم والسلاح وشجاعة منقطعة النظير”.

"بالله تسيبها ، هادي إلي ، بالله عليك "

مقاومين اثنين فلسطينيين اختلفوا في وسط المعركة على من ينفذ العملية ويدمر دبابة عن مسافة صفر في جباليا ، كل شخص يريد ان يكون هو صاحب هذا الشرف الذي قد ينتهي بنهاية حياته . غزة مصنع الرجال . pic.twitter.com/XqOeK6umbX — Tamer | تامر (@tamerqdh) May 20, 2024