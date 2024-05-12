استقالة مسؤول بارز بمجلس الأمن القومي بسبب سياسات نتنياهو، بعد انفجار الصراع بينه وبين رئيس اركان الجيش الصهيوني

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، باستقالة مسؤول إسرائيلي بارز بمجلس الأمن القومي، بسبب سياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن يورام حمو، المسؤول عن رسم الشؤون الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، قد تقدم باستقالته من منصبه.

وأوضحت القناة، على موقعها الإلكتروني، أن يورام حمو، لم يتقدم باستقالته بسبب الفشل في عملية “طوفان الأقصى”، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولكن بسبب عدم اتخاذ بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، أي قرارات بشأن اليوم التالي للحرب على غزة وعودة العمليات شمالي القطاع.

رئيس الأركان الإسرائيلي ينفجر بوجه نتنياهو

وفي السياق ذاته، بعث الجنرال هرتسي هاليفي، رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، رسالة قاسية إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بشأن الحرب الدائرة على قطاع غزة.

وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، مساء أمس السبت، أن هاليفي، بعث برسالة قاسية إلى نتنياهو، مفادها أن “الجيش الإسرائيلي يعود للعمل العسكري مرة أخرى في أماكن سبق العمل فيها داخل قطاع غزة، نتيجة لعدم اتخاذ قرارات سياسية بشأن تلك الحرب”.

وأشارت القناة إلى أن تصريحات الجنرال هرتسي هاليفي، جرت خلال مشادة وقعت خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث ألقى رئيس الأركان كلمات قاسية على رئيس الوزراء نتنياهو.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، “السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل”، مؤكدًا أن قواته “تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة”.

جنرال إسرائيلي: الأولوية لإعادة المحتجزين

وفي هذا السياق، صرح جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الأحد، بأنه على بلاده الاكتفاء بما حققته من إنجازات عسكرية في قطاع غزة، والأولوية لإعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى “حماس”.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن الجنرال احتياط يسرائيل زيف، أنه “لا يوجد نقاش حول وجوب إعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس من قطاع غزة”.

وأوضح الجنرال زيف أنه “بمرور الوقت يصبح الأمر أكثر تكلفة بالنسبة للمحتجزين لدى حماس داخل القطاع”، داعيا إلى الاكتفاء بالإنجازات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.

الرئيس الكولومبي لنتنياهو: إلقاء القنابل على الأبرياء لا يجعل منك بطلا

وقد جدد الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، اليوم الأحد، هجومه على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بسبب مواصلة حربه على قطاع غزة، منذ نحو 7 أشهر.

وكتب بيترو في رسالة لنتنياهو، عبر منصة “إكس”: “يا سيد نتنياهو، سوف يسجلك التاريخ على أنك مرتكب لإبادة جماعية، إن إسقاط القنابل على آلاف الأطفال والنساء وكبار السن الأبرياء لا يجعلك بطلا”.

وتابع: “أنت تقف جنبا إلى جنب مع أولئك الذين قتلوا ملايين اليهود في أوروبا. إن الإبادة الجماعية هي إبادة جماعية، بغض النظر عما إذا كان معتنقا لدين أم لا، حاول على الأقل وقف المذبحة”.

جاء رد الرئيس الكولومبي على نتنياهو، بعدما كتب الأخير عبر منصة “إكس”، مساء أمس السبت، أن “إسرائيل لا تتلقى محاضرات من أحد المعادين للسامية والمؤيدين لحركة حماس، وهي منظمة إرهابية تمارس الإبادة الجماعية، والتي ذبحت واغتصبت وشوهت وأحرقت 1200 شخص بريء، في 7 أكتوبر(تشرين الأول الماضي). عار عليك أيها الرئيس بيترو!”.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن رئيس كولومبيا، أن بلاده ستقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، بسبب “هجوم الإبادة الجماعية الإسرائيلي المستمر على غزة”.

يشار إلى أن بوليفيا وبليز وجنوب أفريقيا قطعت أو علّقت علاقاتها مع إسرائيل، بسبب حربها المتواصلة في غزة.