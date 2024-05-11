اعرف اعداءك.. هذه هي الدول الممتنعة والمعارضة لعضوية فلسطين بالأمم المتحدة

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة بغالبية كبرى، امس الجمعة، تأييدا لطلب عضوية فلسطين في المنظمة الدولية، وذلك في قرار يحمل طابعا رمزيا بسبب “الفيتو” الأميركي في مجلس الأمن.

وقد حصد القرار الذي ينص على وجوب “انضمام الفلسطينيين إلى المنظمة” مع منحهم حقوقا إضافية كدولة مراقب، تأييد 143 عضوا مقابل اعتراض 9 أعضاء وامتناع 25 عن التصويت.

وأوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجلس الأمن بإعادة النظر في عضوية فلسطين بشكل إيجابي، مشيرا إلى أن الفلسطينيين مؤهلين لينالوا العضوية الكاملة في المنظمة.

الدول الممتنعة

ألبانيا

النمسا

بلغاريا

كندا

كرواتيا

فيجي

فنلندا

جورجيا

ألمانيا

إيطاليا

لاتفيا

ليتوانيا

مالاوي

جزر مارشال

موناكو

هولندا

مقدونيا الشمالية

باراغواي

مولدوفا

رومانيا

السويد

سويسرا

أوكرانيا

المملكة المتحدة

فانواتو

الدول المعارضة

الأرجنتين

التشيك

هنغاريا

إسرائيل

مايكرونيزيا

ناورو

بالاو

بابواغينيا الجديدة

الولايات المتحدة

ماذا تستفيد فلسطين من قرار أحقيتها بالعضوية الكاملة

وعلى صعيد متصل، قال رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، ماجد عبد الفتاح، إن المجموعة العربية في نيويورك تعد لدعم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حصول دولة فلسطين على عضوية كاملة، منذ أبريل/ نيسان الماضي.

وتابع، في تصريحات صحفية، امس الجمعة: “بدأ عمل المجموعة العربية مع جامعة الدول العربية على هذا الأمر عقب استخدام “الفيتو” الأمريكي ضد مشروع القرار العربي الذي تم تقديمه الشهر الماضي”.

وحول الاستفادة التي تحققها فلسطين من قرار الأمم المتحدة بأحقيتها بالعضوية الكاملة، أوضح عبد الفتاح أن هذا الأمر يحقق 3 أهداف رئيسية أولها الإقرار باستيفاء فلسطين لشروط العضوية وأنه يجب ضمها للمنظمة الدولية بتأييد الدول التي صوتت لصالح القرار.

وتابع: “الهدف الثاني يتمثل في دعوة مجلس الأمن لإعادة النظر في الموضوع بصورة إيجابية، بينما الهدف الثالث فيتمثل في الامتيازات الإضافية التي تحصل عليها دولة فلسطين إضافة ما حصلت عليه من امتيازات في عام 2012 بصفة دولة مراقب”.

وقال رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة إن فلسطين لن تجلس مع المراقبين وستجلس في القاعة الرئيسية، وسيتم وضع اسمها ضمن الدور الأبجدى، إضافة إلى حصولها على حق تقديم مشروعات قرارات باسمها أو نيابة عن مجموعات سياسية أو إقليمية.

كما سيكون من حق فلسطين المساهمة في المفاوضات الخاصة بمشاريع قرارات واتخاذ مواقف احتجاجية، لكنها لن تحصل على الحق في التصويت أو الترشح للأجهزة الرقابية الأممية قبل موافقة مجلس الأمن على القرار الخاص بالعضوية.