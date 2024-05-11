أول “الغدر” قطرة.. دولة الإمارات تدين محاولة نتنياهو توريطها في المشاركة بمؤامرة “الإدارة المدنية في قطاع غزة”

سبوتنيك عربي

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس الجمعة، مقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن احتمال مشاركة الإمارات، في الإدارة المدنية لقطاع غزة.

وكتب وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زيد آل نهيان، عبر منصة “إكس”: “تدين الإمارات تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التي دعا فيها دولة الإمارات للمشاركة في الإدارة المدنية لقطاع غزة، الخاضع للاحتلال الإسرائيلي”.

وأضاف: “تؤكد الإمارات أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، لا يملك صلاحية القيام بمثل هذه الخطوة. دولة الإمارات ترفض الانجرار إلى أي مخطط يهدف إلى التغطية على الوجود الإسرائيلي في قطاع غزة”.

وأشار الوزير الإماراتي، في الوقت ذاته، إلى أن “السلطات الإماراتية مستعدة لتقديم أي دعم للحكومة الفلسطينية، التي سيتم تشكيلها والتي ستلبي آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، كما ستتمتع بالنزاهة والكفاءة والاستقلالية”.

وفي وقت سابق، قال نتنياهو، إن “إسرائيل تدرس إنشاء إدارة مدنية في قطاع غزة، بدعم من الإمارات والسعودية ودول أخرى تريد الاستقرار في المنطقة لهيكلة وضع ما بعد الحرب في القطاع”.