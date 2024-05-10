استراتيجية السنوار.. حماس ستبقى تحت الأرض في غزة لفترة أطول من قدرة الجيش الإسرائيلي على البقاء فوقها

بحث مجلس إدارة الحرب الإسرائيلية (كابينت الحرب)، مساء أمس الخميس، التطورات بشأن رفح وتهديدات الرئيس الأميركي جو بايدن.

وذكرت قناة “كان 11” أن إسرائيل بدأت مناقشات استراتيجية في قضية “اليوم التالي” للحرب، كما أن جهات رسمية استعرضت التداعيات المستقبلية بشأن التحركات الإسرائيلية ما بعد عملية رفح.

وقال مصدر سياسي، لم تسمّه القناة، إن “العملية في رفح تتطلب اتخاذ قرارات استراتيجية بشأن سبل المضي قدماً. ليس فقط بشأن من سيسيطر على معبر رفح، بل أيضاً بشأن ما إذا كانت إسرائيل ستعزز دور جهات محلية (في غزة) أم لا، أو ما إذا كانت ستفرض حكماً عسكرياً”. ولم تصدر قرارات عن الجلسة، ومن المتوقع عقد اجتماع آخر اليوم.

مسؤولون إسرائيليون يستبعدون وجود 4 كتائب لحماس في رفح

في غضون ذلك، استبعد مسؤولون إسرائيليون وجود أربع كتائب لحركة حماس في رفح في أقصى جنوب قطاع غزة قرب الحدود المصرية، بخلاف ادعاءات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي صوّر اجتياح رفح منعطفاً مهماً للقضاء على حماس وتحقيق “النصر المطلق”.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الجمعة، أنه بالرغم من ادّعاء نتنياهو وجود أربع كتائب لحماس في رفح، وأنها المعقل الأخير للحركة ويجب العمل فيها عسكرياً، فإن أقواله غير دقيقة على أقل تقدير.

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين مطّلعين، لم تسمّهم، أنه “لم تعد هناك أربع كتائب تابعة لحماس في رفح، إذ غادر جزء كبير من القوة المقاتلة المدينة وضواحيها، وانتقل إلى خانيونس، وربما أيضاً إلى مخيمات الوسط. ويبقى نحو كتيبتين غربي المدينة، على ما يبدو في منطقة تل السلطان”.

واعتبرت الصحيفة أن خطوة حماس هذه تدل على الطريقة التي تُدار فيها الحرب برمتها، إذ “لم يحاول التنظيم حتى الآن خوض معارك كبيرة وواسعة النطاق مع الجيش الإسرائيلي. ويدرك أنه ليست لديه أي فرصة ضد فرقة من الجيش الإسرائيلي”. وعليه فإن “رهان يحيى السنوار كان ولا يزال بسيطاً: “حماس ستبقى تحت الأرض لفترة أطول من قدرة الجيش الإسرائيلي على البقاء فوقها”.

وساقت الصحيفة مثالاً إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم أمس الخميس، الشروع في عملية عسكرية في حي الزيتون في غزة، والذي “بدا أن الجيش احتله قبل نحو شهرين ثم خرج منه”، في إشارة منها إلى أن قوات “حماس” تعود إلى المناطق التي يتركها الجيش ولا يواصل احتلالها، مضيفة أن نتنياهو “لم يوافق بأي شكل من الأشكال على إدخال قوة أخرى إلى القطاع. ليس رجال فتح التابعة لماجد فرج، بحسب خطة أعدها وزير الأمن وجهاز الشاباك، وبالتأكيد ليس السلطة الفلسطينية”.