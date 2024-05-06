جماعة الحوثي مستعدة لاستضافتهم في اليمن.. أبو مرزوق يعلن ان إغلاق مكتب حماس في قطر لم يُطرح ولم يُناقش

أكد موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب التنفيذي لحركة حماس، أن موضوع إغلاق مكتب الحركة في العاصمة القطرية الدوحة، لم يطرح بتاتا، ولم يناقش أبدا.

وقال أبو مرزوق عبر قناة “إم بي سي” إن قادة حماس تواجدوا في الدوحة بناء على طلب أمريكي وإن القادة انتقلوا إلى قطر بعد الخلاف مع الأردن، وطلب واشنطن من الجانب القطري استقبال حماس في الدوحة، وفق تعبيره.

وتساءل ما إذا كانت تل أبيب وواشنطن تريدان عودة قادة حماس إلى الأردن، كون أغلبهم إما من غزة أو يحملون جواز سفر أردني، وفق قوله.

واعتبر أن كل ما يثار حول تلك المسألة مجرد ضغوط إسرائيلية لا أكثر، مشددا على أن العودة لن تكون سوى إلى غزة.

وكانت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” نقلت في وقت سابق عن مصدر قوله إن “الدوحة تتوقع طلبا أمريكيا بطرد قادة حماس وهي منفتحة على ذلك”.

وأشار المصدر المطلع إلى أن طلب الولايات المتحدة من الدوحة طرد قيادة حماس قد يأتي إذا رفضت الحركة العرض الأخير المطروح على الطاولة، بشأن اتفاق يفضي إلى تبادل للأسرى ووقف للنار.

إلى ذلك، أعلنت حركة أنصار الله الحوثية في اليمن أنها مستعدة لاستضافة المكتب السياسي لحركة حماس مهما كانت العواقب، وذلك ردا على تقرير إخباري نشرته “رويترز” يفيد بأن “قطر قد تغلق مكتب حماس كجزء من مراجعة وساطتها بالحرب”