أوقعت قتلى وجرحى.. عملية ضخمة لكتائب القسام على تجمع عسكري إسرائيلي في كرم أبو سالم/ فيديو

كشف الإعلام العبري عن عملية عسكرية ضخمة لكتائب القسام وصفها “بالحدث الصعب”، على تجمع عسكري إسرائيلي في كرم أبو سالم.

وكشفت حسابات عبرية على منصة (إكس) أن الهجوم كان عبارة عن قصف بالصواريخ أعقبه هجوم بالهاون، وأسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف جيش الاحتلال، بينما يتم التكتم على عدد القتلى الحقيقي حيث أعلنت إسرائيل مقتل 5 عناصر فقط من جيشها.

ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية الوضع بـ “الخطير”، وبثت المشاهد الأولية من موقع كرم أبو سالم الذي قالت كتائب القسام إنها قصفته بالصواريخ، فيما استدعى جيش الاحتلال الإسرائيلي مروحيات لإجلاء المصابين.

وذكر مغردون إسرائيليون أن مجزرة للجنود حدثت في كرم أبو سالم، لافتين إلى أنه أثناء قصف المقاومة الفلسطينية للحشود العسكرية الإسرائيلية التي تستعد لاجتياح رفح، سقطت قذيفة هاون داخل خيمة لاستراحة الجنود الإسرائيليين من كتيبة “شاكيد 401” أدت إلى مقتل عدد منهم وبعض الجثث تحولت لأشلاء وأصيب آخرين.

وأعلنت كتائب القسام صباح، الأحد، أن مقاتليها قنصوا جنديا إسرائيليا في شارع 10 جنوب تل الهوى بمدينة غزة وأصابوه بشكل مباشر.

كما أعلنت أن مقاتليها بالاشتراك مع سرايا القدس قصفوا القوات الإسرائيلية المتمركزة في محور “نتساريم” بصواريخ الـ”107″ قصيرة المدى.

وأوضحت لقطات مصورة أن جهاز الإسعاف التابع لجيش الاحتلال يجلي مصابين من محور نتساريم، كما هبطت مروحيات بالمناطق الشرقية للمحور.

كتائب القسام تنشر فيديو لاستهداف مقر قيادة الاحتلال وتجمعاته داخل موقع كرم أبو سالم العسكري شرق مدينة رفح برشقة صاروخية من طراز "رجوم" وإيقاع الجنود بين قتيل وجريح pic.twitter.com/MgrfKDnHGL — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 5, 2024