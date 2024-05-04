أسرة النقابي العريق ميسرة ملص تطالب بأطلاق سراحه، بعد مُضيّ 35 يوما على اعتقاله دون محاكمة

4 مايو، 2024

 

عمان – طالب ذوو الناشط النقابي، المهندس ميسرة ملص بإطلاق سراحه بعد مرور 35 يوما على اعتقاله واحتجازه دون تقديمه للمحاكمة او الافراج عنه .

واضاف ذوو ملص، في بيان اصدروه اليوم السبت، انه قد ابلغهم اثناء زيارتهم له يوم امس ان الاجهزة الامنية لم تقم بالتحقيق معه منذ 10 ايام ولم يستطع رؤية المحامين .

واشار ذوو ملص الى ان الاجهزة الامنية وضعته في زنزانة انفرادية، ولا يتم السماح له بالخروج يومياً سوى مرتين في الصباح والمساء ، لافتين الى ان وضعه الصحي جيد .

وتساءل ذوو الناشط ملص الى متى سيبقى في السجن دون الافراج عنه او تقديمه الى المحاكمة ؟.

“المجد” تضم صوتها الى صوت ذويه في المطالبة بالإفراج العاجل عن هذا النقابي الشريف والعريق.

4 مايو، 2024

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