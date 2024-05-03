وفق الحسابات الفلكية.. عيد الأضحى المقبل سيحل يوم الأحد الواقع في 16 يونيو/حزيران 2024

أعلن المعهد المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئاسة الشؤون الدينية التركية أن عيد الأضحى المقبل سيحل يوم الأحد 16 يونيو/حزيران 2024 وفق الحسابات الفلكية.

ومن المعروف ان المسلمين في مختلف أنحاء العالم يحتفلون بعيد الأضحى في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة حسب التقويم الهجري، والذي من المتوقع أن يوافق هذا العام يوم الأحد 16 يونيو/حزيران 2024 وفق الحسابات الفلكية.

ويأتي عيد الأضحى في اليوم التالي ليوم عرفة، والذي يقف حجاج بيت الله الحرام خلاله على جبل عرفة لتأدية أهم مناسك الحج في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، قبل أن ينفروا إلى مزدلفة بعد أذان المغرب.

ولا يمكن الجزم بموعد العيد حتى الآن، إذ يرتبط برؤية هلال شهر ذي الحجة، والذي من المنتظر أن تدعو السلطات السعودية لتحريه مساء الخميس 6 يونيو/حزيران المقبل، حسب تقويم أم القرى.

أما على الصعيد الفلكي، فأعلن المعهد المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئاسة الشؤون الدينية التركية يوم الاثنين 7 يونيو/حزيران 2024 بداية شهر ذي الحجة، على أن يصادف يوم عرفة السبت 15 من الشهر ذاته، ويحل عيد الأضحى يوم الأحد 16.

ولا تقل إجازة عيد الأضحى عادة عن 4 أيام، حيث تبدأ الأحد 16 يونيو/حزيران 2024، وتستمر حتى نهاية يوم الأربعاء 19 من الشهر ذاته في معظم الدول العربية والإسلامية، ليعود الدوام بشكل رسمي يوم الخميس 20 يونيو/حزيران، مع الأخذ بعين الاعتبار أن العديد من الدول العربية تمنح إجازة قد تصل إلى أسبوع كامل.

ومع ان الحكومة الأردنية لم تعلن بعد الموعد الرسمي لإجازة العيد، إلا أن وسائل الإعلام المحلية تتوقع إن إجازة عيد الأضحى للعام 2024 ستبدأ يوم السبت 15 يونيو/حزيران، وتمتد حتى نهاية يوم الأربعاء 19 منه.