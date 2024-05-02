المتصهين الخرف بايدن يؤكد ان الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية لن تدفعه لإعادة النظر في سياساته بشأن الشرق الأوسط.

الحرة – واشنطن

قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الخميس، إن حرية التعبير وسيادة القانون لابد من احترامهما في الاحتجاجات الجارية في الجامعات الأميركية بسبب الحرب في قطاع غزة.

وأضاف بايدن في تعليقات أدلى بها من البيت الأبيض “لسنا دولة مستبدة تكمم الأفواه ونسحق المعارضة… لكننا لسنا دولة بلا قانون. نحن مجتمع مدني. ولا بد أن يسود النظام”.

وتابع الرئيس الأميركي أن احتجاجات الجامعات تضع الحق في حرية التعبير وسيادة القانون على المحك، مؤكدا أنه يجب التمسك بكليهما.

وفي رد على سؤال لأحد الصحفيين، قال بايدن إن احتجاجات الجامعات لن تدفعه إلى إعادة النظر في سياساته بشأن الشرق الأوسط.

وقال بايدن “يجب أن يكون للشعب الأميركي الحق في أن يتم الاستماع إليه ولكن يجب احترام سيادة القانون”، موضحا أن “تدمير الممتلكات وتهديد الناس ليس احتجاجا سلميا لأنه ضد القانون”.

وأكد أنه “لا مكان في حرم جامعي أو في أميركا لمعاداة السامية أو أي خطاب كراهية”، قائلا إنه “يجب أن تتم الاحتجاجات دون عنف أو تدمير أو كراهية وفي إطار القانون”.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه “هناك حق في الاحتجاج، لكن ليس الحق في إثارة الفوضى”.

وعند سؤاله عما إذا كان ينبغي للحرس الوطني الأميركي أن يتدخل في الاحتجاجات، أجاب بايدن بـ”لا”.

وتأتي تصريحات بايدن بعدما فكك المئات من عناصر الشرطة مخيماً احتجاجياً خلال الليل في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلس حيث أزالوا حواجز وأوقفوا طلاب.

وقبل ساعات، اعتبرت الشرطة مخيم “UCLA” الاحتجاجي “تجمعا غير قانوني”، حسبما قال مصدر للشبكة الأميركية. كما أمروا الناس بالتفرق أو مواجهة الاعتقال.

ونقلت رويترز مقطع فيديو أظهر دخول الشرطة للمخيم في حرم الجامعة.

وتأتي المواجهة بعد اعتقال مئات المتظاهرين يومي الثلاثاء والأربعاء في الوقت الذي عطلت الاحتجاجات ضد القصف الإسرائيلي لغزة الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وفي حين تختلف مطالب المتظاهرين في كل جامعة، فقد دعت غالبية المظاهرات الكليات إلى سحب استثماراتها من الشركات التي تدعم إسرائيل والحرب في غزة.

ينظم طلاب تجمعات ومسيرات أو أقاموا خياما للاحتجاج والاعتصام في عشرات الكليات في أنحاء الولايات المتحدة، في الأيام القليلة الماضية، للتعبير عن معارضتهم للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ومطالبة جامعاتهم وكلياتهم بالنأي بنفسها عن شركات تدعم الحكومة الإسرائيلية.

واستدعت العديد من الكليات والجامعات الشرطة لكبح الاحتجاجات، مساء الأربعاء، بينما يواصل الطلاب في جميع أنحاء الولايات المتحدة مظاهراتهم، وفقا لموقع أكسيوس.