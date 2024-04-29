تصريح غريب.. أبو مرزوق يعلن إن الأردن سيكون الوجهة المقبلة لقيادات حماس في حال غادرت قطر

قال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» موسى أبو مرزوق، اليوم (الاثنين)، إن الأردن سيكون الوجهة المقبلة لقيادات الحركة في حال غادرت قطر.

وأشار أبو مرزوق في حديث لوسائل إعلام إيرانية، إلى «إشاعة» تقول إن قيادات «حماس» ستنتقل إلى العراق أو سوريا أو تركيا، مضيفاً: «كل هذه أجواء إعلامية فقط للضغط على القطريين». وتابع: «الأردنيون شعب مضياف وكريم ومؤيد للمقاومة الفلسطينية. ولنا علاقة جيدة مع الأردن».

كما تحدث القيادي في الحركة عن الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ أكثر من 6 أشهر. وقال: «الذي يقرر في قطاع غزة وفي مستقبل غزة هو (حماس). من غير المعقول أن تدخل إسرائيل 300 ألف جندي إلى غزة، وتفشل، ثم تأتي أي جهة أخرى لتقول كلمة الفصل في القطاع». وأضاف: «أميركا تستطيع إيقاف هذه الحرب، ومصر أيضاً؛ لكن باتخاذ مواقف عملية. نريد مواقف عملية».

ودعا أبو مرزوق الأردن ومصر إلى قطع العلاقات مع إسرائيل وطرد السفير، مؤكداً أن «مواقف بهذا الحجم ستوقف العملية في رفح».