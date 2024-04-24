رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب يعلن عن إجراء الانتخابات النيابية في 10 أيلول المقبل

أعلن رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، اليوم الأربعاء، عن إجراء الانتخابات النيابية في 10 أيلول المقبل.

وقال المعايطة، خلال مؤتمر صحفي في مقر الهيئة، إن إصدار الجدول الزمني الناظم لمجريات العملية الانتخابية في كافة مراحلها ومن ضمنها موعد الترشح الأسبوع المقبل.

ولفت المعايطة إلى أن قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بتحديد يوم الثلاثاء الموافق للعاشر من أيلول للعام 2024 موعدا للاقتراع لانتخابات مجلس النواب العشرين يأتي بالاستناد لأحكام المادة 4/أ/1 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022 وأحكام الفقرة ب من المادة 12 من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب وتعديلاته رقم 11 لسنة 2012.

وقال: “تزامن صدور الإرادة الملكية والأمر الملكي بإجراء الانتخابات مع الزيارة الملكية التي شرفنا بها جلالة الملك عبدالله حيث التقى برئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة وأصدر توجيهاته السامية للمجلس بضرورة العمل من أجل إنجاح الانتخابات النيابية بتطبيق القانون وبمنتهى النزاهة والشفافية”.

واضاف: لقد أمر جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون.

وقد صدرت الإرادة الملكية السامية بهذا الخصوص، وفيما يلي نصها: “نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الأولى من المادة (34) من الدستور: نأمر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون”.

وتزامنا مع صدور الإرادة الملكية، زار جلالة الملك الهيئة المستقلة للانتخاب، الأربعاء، والتقى رئيس وأعضاء مجلس مفوضيها للاطلاع على استعداداتها وتحضيراتها لإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها.

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