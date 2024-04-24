إذاعة كان العبرية: تركيا تحاول تقديم نفسها لأمريكا كلاعب رئيسي في خطة أمنية تتعلق بمستقبل غزة

زعمت إذاعة كان العبرية، صباح اليوم الأربعاء، أن تركيا اقترحت في الشهرين الأولين من الحرب في قطاع غزة، على بعض الدول العربية، وضع خطة لتسوية أمنية تشمل نشر قوات مشتركة في القطاع.

وبحسب الإذاعة العبرية، فإن هذا المقترح قدم في إطار ما يوصف اليوم التالي للحرب.

ونقلت عن مصدر دبلوماسي عربي مطلع على التفاصل، أن تركيا عرضت تقديم الخطة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، لكن الدول العربية بما فيها مصر لم تقبلها.

ووفقًا لذات المصدر، فإن الدول العربية رفضت بشكل قاطع أن تسمع عن ترتيبات تتضمن تمركز قوات نيابة عنها في قطاع غزة، لكن حدث تطور في الأمر مؤخرًا بعد أن عرضت دول عربية بما فيها مصر نشر قوات بالنيابة عنها في القطاع والضفة، ضمن إطار حل الدولتين.

وقال الدبلوماسي العربي، وفق زعم الإذاعة العبرية، أن تركيا تحاول بكل الطرق التأثير على ما يحدث بغزة وأن تضع نفسها كلاعب رئيسي خاصة أمام الأميركيين، فيما تنظر مصر إلى محاولات أنقرة أنها تريد إنشاء موطئ قدم لها على الساحة الفلسطينية.

وأضاف: يبدو تركيا تحاول أن تحل مكان قطر، في ظل فشل المفاوضات التي تقودها الدوحة، ولهذا السبب تكررت اللقاءات في الأيام الأخيرة بين مسؤولين أتراك وقيادات من حماس.