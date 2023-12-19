شركتا اتصالات ترفعان اشتراكاتهما الشهرية وهيئة الاتصالات تدعو “للتراجع فورا” عن القرار

كتائب القسام تجدد قصفها لتل أبيب برشقة صاروخية،وتشتبك مع 12 جندياً للعدو وتوقع قوة إنقاذهم بين قتيل وجريح / فيديو
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