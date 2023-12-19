أجواء باردة بأغلب المناطق اليوم الثلاثاء وغدًا، ولطيفة الخميس

عمان – تكون الأجواء اليوم الثلاثاء، باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غد الأربعاء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ الخميس، ارتفاع قليل على الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

كما يطرأ الجمعة، انخفاض ملموس على الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 16 – 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 14 – 4، وفي المرتفعات الشمالية 13 – 5 وفي مرتفعات الشراة 15 – 4 وفي مناطق البادية 18 – 5 وفي مناطق السهول 16 – 5، وفي الأغوار الشمالية 23 – 11، وفي الأغوار الجنوبية 24 – 11، وفي البحر الميت 24 – 12، وفي خليج العقبة 24 – 12 درجة مئوية.

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