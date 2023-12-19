مشاهد مُذهلة.. كتائب القسام توقع عدة قتلى وجرحى لدى استهداف جنود العدو وآلياته الحربية شمال قطاع غزة وجنوبه
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أجواء باردة بأغلب المناطق اليوم الثلاثاء وغدًا، ولطيفة الخميس
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