مشاهد مُذهلة.. كتائب القسام توقع عدة قتلى وجرحى لدى استهداف جنود العدو وآلياته الحربية شمال قطاع غزة وجنوبه
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جرينتش+2 08:07
وفقاً لوكالة “بلومبرج” الأمريكية.. خلاف إماراتي – سعودي يعطل الجهود الأمريكية لمواجهة تحديات الحوثيين في البحر الأحمر
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