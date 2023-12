وصلتم متأخرين.. “القسام” يُسفّه رواية العدو عن اكتشاف نفق بغزة/ فيديو

غزة – عرضت “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الاثنين، مقطع فيديو عن النفق الذي أعلن جيش الاحتلال “الإسرائيلي” اكتشافه في قطاع غزة.

وحمل فيديو “القسام”؛ الذي نشره عبر منصته على “تيليغرام”، عنوان “وصلتم متأخرين” بـ 3 لغات. مؤكدًا: “المُهمة أُنجزت”.

وأظهرت مقاطع الفيديو أن مقاتلي كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية كانوا قد استخدموا النفق المذكور في عدة عمليات على أهداف عسكرية لجيش الاحتلال؛ أبرزها عمليات نُفذت في معسكرات “إسرائيلية” بمحيط قطاع غزة.

وأمس الأحد، أعلن جيش الاحتلال أنه كشف نفقا يمتد في أحد أجزائه إلى 4 كيلومترات من منطقة جباليا شمالي القطاع ويصل إلى مسافة تبعد 400 متر من معبر بيت حانون شمالا، وفق ادعائه.

وسبق نشر الفيديو تغريدة جاء فيها التالي:

🔻وصتلم متأخرين..

הגעתם מאוחר

You arrived late

🔻المهمة أنجزت..

המשימה הושגה

Mission had already been completed

#عاجل فيديو جديد للقسام

🔻وصلتم متأخرين .. הגעתם מאוחר

🔻المهمة أُنجزت .. המשימה הושגה pic.twitter.com/v9BazzySDF — بلال نزار ريان (@BelalNezar) December 18, 2023