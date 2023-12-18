عطلة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية

مشاهد مُذهلة.. كتائب القسام توقع عدة قتلى وجرحى لدى استهداف جنود العدو وآلياته الحربية شمال قطاع غزة وجنوبه
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