“الضمان الاجماعي” تحذر من التعامل مع جهات تستخدم مسميات خاصة بها

عمان – حذرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جمهورها من التعامل أو التواصل مع أي جهات تستخدم مسميات خاصة بالمؤسسة على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي أو تدعي تقديم خدمات أو مساعدات خاصة بالضمان مقابل مبالغ مالية.

وأوضحت المؤسسة، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أنها لا علاقة لها بهذه الجهات ولا تمثلها إطلاقا، مشيرة إلى أن تحذيرها يأتي حفاظا على حقوق جمهورها بعدم الحصول على معلومات تأمينية مغلوطة أو ضياع حقوقهم نتيجة تزويدهم بمعلومات خاطئة.

وأكدت أن هذه الجهات لا تمتلك أي صلاحيات على أنظمتها التأمينية وتعليماتها والقرارات الخاصة بها، وقد لا تكون مواكبة للتعديلات على تشريعات الضمان الاجتماعي.

وبينت أن جميع خدماتها التي تقدمها لجمهورها هي خدمات مجانية بالكامل، داعية المواطنين إلى التواصل معها من خلال فروعها ومديرياتها ومكاتبها ومراكز خدماتها المنتشرة في محافظات وألوية المملكة كافة ، والتي توفر جميع الخدمات لهم للاستفسار عن المنافع التأمينية المتحققة لهم وتعريفهم بكيفية تقديم طلباتهم إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة، أو مراجعتها في طلب أي مساعدة أو لمعرفة الإجراءات التي يمكن اتباعها لطلب أي منفعة تأمينية أو اجراءات الاعتراض أو التظلم على أي قرارات دون الحاجة للجوء لجهات خارجية.

وأشارت المؤسسة إلى أن بإمكان جمهورها التواصل معها عبر مركز اتصالها الموحد (117117) أو مركز الاتصال الوطني (065008080) أو عبر بريدها الإلكتروني الرسمي [email protected] .

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