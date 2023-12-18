اشتباكات مسلحة مع مهربين على الحدود الشمالية للمملكة

جيش العدو يعلن، اليوم الاثنين، مقتل 4 من جنوده جنوب قطاع غزة، وبما يرفع عدد قتلاه منذ بدء العملية البرية هناك إلى 132
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