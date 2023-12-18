أجواء باردة نسبياً بأغلب المناطق اليوم الاثنين وحتى الخميس

عمان – تنخفض اليوم الاثنين، درجات الحرارة قليلاً، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً في شرق المملكة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الثلاثاء، باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء يومي الأربعاء والخميس، باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 18 – 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 16 – 5، وفي المرتفعات الشمالية 15 – 7 وفي مرتفعات الشراة 16 – 5 وفي مناطق البادية 19 – 5 وفي مناطق السهول 18 – 6, وفي الأغوار الشمالية 21 – 11، وفي الأغوار الجنوبية 23 – 13، وفي البحر الميت 22 – 13، وفي خليج العقبة 24 – 12 درجة مئوية.

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