نتنياهو يحاول الدس بين حماس وكل من ايران وحزب الله، ويكشف عن السيناريو الوحيد لإجباره على وقف الحرب في غزة

استشهاد جهاد عمارنة ووليد زهرة وأسعد زهرة ومحمود جابر وغيث شحادة، بقصف المُسيّرات لمخيم نور شمس بطولكرم
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