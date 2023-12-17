حزب الله يعلن استهدافه قوة إسرائيلية وتحقيق إصابات مؤكدة

أعلن حزب الله اللبناني إنه استهدف، اليوم الأحد، قوات للاحتلال الإسرائيلي في موقع بركة ريشا ومحيط موقع حانيتا وحقق ما وصفها بـ”الإصابات المؤكدة”.

وقال حزب الله، في بيان إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏‏‏والشريفة، فقد استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة الـ9:00 من صباح ‏يوم الأحد 17-12-2023 قوة عسكرية للعدو في محيط موقع حانيتا بالأسلحة المناسبة، وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة.. كما أنهم استهدفوا دشمة في موقع بركة ريشا بداخلها جنود للعدو بالأسلحة المناسبة، ‏وأصابوها إصابة مباشرة، وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة”.

ولاحقا أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن “حزب الله” استهدف مستوطنة “ساسا” في منطقة الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة بصاروخ مضاد للدبابات، وأنه ردّ بقصف مدفعي على الأراضي اللبنانية.

وقالت إذاعة الجيش: “أطلق حزب الله صاروخا مضادا للدبابات على كيبوتس ساسا دون وقوع إصابات”.

وأضافت أن “الجيش يرد بقصف الأراضي اللبنانية بالمدفعية”.

من جهتها قالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام (رسمية)، إن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف الأحد، بلدتي الطيبة و كفركلا في جنوب لبنان.

وأضافت أن قذيفة مدفعية معادية سقطت قرب معتقل الخيام.

واستهدف الاحتلال فجر الأحد، برشقات نارية من أسلحة ثقيلة أطراف بلدة الناقورة في جبلي العلام والناقورة.

‌وأعلن جيش الاحتلال، السبت، عن مقتل أحد جنوده إثر إصابته بعبوة ناسفة زرعها “حزب الله” في الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة.

وكشف جيش الاحتلال في بيان عن مقتل “الرقيب أول يحزقيل عزاريا، 53 عاما، من بيتاح تكفا، وهو مقاتل مدرع في اللواء الثامن، عند الظهر (السبت) بإصابته بقنبلة لحزب الله قرب موشاف مرغليوت في الجليل الأعلى”.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لصحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، إن “اثنين من جنود الاحتياط من اللواء 6609 التابع للواء ألكسندروني أصيبا في الحادث أيضا، وحالتهما خطيرة وخفيفة”.

وقالت “يديعوت أحرونوت”، إن “حزب الله أعلن مسؤوليته، السبت، عن ستة حوادث من بينها إطلاق صاروخ مضاد للدبابات على موقع استيطاني إسرائيلي، وإطلاق صاروخ باتجاه المطلة ومنطقة المنارة، وإطلاق نار على جنود من جيش الدفاع الإسرائيلي في قطاع رميم”.

وأشارت إلى أنه “تم إطلاق ما مجموعه 10 صواريخ وقذائف مضادة للدبابات طوال السبت، من لبنان على المنطقة الحدودية في الشمال. وتم اعتراض حوالي نصفها”