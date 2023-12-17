بدء تقديم طلبات الاستفادة من بعثات ومنح وقروض جامعية داخلية

أعلن مدير وحدة تنسيق القبول الموحد والناطق باسم وزارة التعليم العالي، مهند الخطيب، بدء تقديم الطلبات الإلكترونية للطلبة الأردنيين الملتحقين في الجامعات الأردنية الرسمية ضمن البرنامج العادي لمستوى درجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2023 / 2024، والتي يتم تنفيذها من خلال الوزارة اعتباراً من صباح الأحد وحتى الساعة الثانية عشرة ليلاً من الأربعاء الموافق 27 كانون الأول الحالي.

وقال الخطيب، إن على جميع الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه البعثات والمنح والقروض الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط وتعبئة نموذج الطلب الإلكتروني خلال المدة المحددة أعلاه، مؤكدا ضرورة إطلاع الطالب على النشرة الإرشادية التي تتضمن أهم الإرشادات والنصائح، للاطلاع عليها يمكن الدخول إلى الرابط.

وأكد أن كامل عملية التقديم لطلب الاستفادة هي إلكترونية ولا تحتاج إلى تقديم الطالب أي وثائق باستثناء (وثيقة إثبات طالب للأخ الذي يدرس في جامعة غير أردنية، أو كلية مجتمع أردنية خاصة الموضحة في النشرة الإرشادية)، وأهاب بجميع الطلبة وذويهم ضرورة الالتزام بعدم الحضور نهائياً إلى حرم الوزارة تسهيلاً عليهم حيث لا يوجد أي ضرورة لذلك ويمكن للطالب الاستفسار من خلال منصات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالوزارة على “فيسبوك وتويتر”، والاطلاع على جميع الإعلانات التي يتم نشرها تباعاً، علماً بأن الوزارة ستعلن نقاط الطلبة التي سيتم احتسابها بناءً على بياناتهم الأكاديمية والاقتصادية، ثم فتح باب الاعتراضات على هذه النقاط وتحميل الوثائق المعززة لهذه الاعتراضات، وأخيراً ترشيح الطلبة للاستفادة من البعثات والمنح والقروض المختلفة لمرة واحدة فقط وبصورة نهائية، حيث ستعلن النتائج بكل شفافية بما في ذلك أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة في كل لواء ونقاط كل منهم.

وأوضح أن على الطالب المقدم إلكترونيا التأكد من ظهور عبارة “تم تخزين طلبك بنجاح”.

وعن صندوق دعم الطالب قال الخطيب إن 527 ألف طالب وطالبة استفادوا من صندوق دعم الطالب منذ تأسيسه عام 2004 وحتى نهاية 2023، بتكلفة مالية إجمالية بلغت أكثر من 650 مليون دينار.